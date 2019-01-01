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ليمار يعوض مارسيال في قائمة الديوك الفرنسية

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Getty Images
تغييرات في قائمة الديوك
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أعلن المدير الفني الفرنسي ديدييه ديشان، استدعاء، الجناح الفرنسي توماس ليمار لقائمة المنتخب الفرنسي.

وسيبدأ المنتخب الفرنسي مبارياته في تصفيات يورو 2020، بمواجهتي مولودوفا وآيسلندا.

وسيعوض ليمار، جناح أتلتيكو مدريد الإسباني، زميله أنتوني مارسيال لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يعاني من آلام في الركبة.

وشارك مارسيال أمس في خسارة مانشستر يونايتد أما ولفرهامبتون، بكأس الاتحاد الإنجليزي، طيلة الـ90 دقيقة بعد عودته من الإصابة مؤخراً.

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وسيكون مارسيال ثاني المنسحبين من قوائم المنتخبات في التوقف الدولي القادم، بعد السويدي فيكتور ليندلوف الذي رفض اللعب للسويد.

وشهدت قائمة فرنسا بعضًا من الجدل، بسبب تواصل عدم استدعاء لاكازيت ولونجيله ووسام بن يدر، وتفضيل ديشان بعض الاسماء.

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