ليمار: موسمي مع أتلتيكو مدريد لم يكن مميزاً

60 مليون يورو دُفعت للتعاقد مع ليمار

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث توماس ليمار، لاعب أتلتيكو مدريد، عن تجربته مع النادي الإسباني حتى الآن، واعترف أنها لم تكن بالمميزة في موسمه الأول.

وانتقل ليمار الصيف الماضي إلى الروخي بلانكونس قادماً من صفوف موناكو مقابل ما يقارب 60 مليون يورو دفعها النادي الإسباني.

وقال ليمار مع "تيليفوت": "أنا في نادي ودوري جديد وعلي التأقلم مع الأجواء، موسمي صراحة لم يكن مميزاً للغاية".

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وأكمل: "هنا كل شيء قائم على الدفاع، هذا من متطلبات اللعب مع أتلتيكو مدريد، هي قوة تضاف لي وأتعلم منها وليس الأمر صعباً".

وواصل: "لا يهمني ما يقال عني والحديث في الصحافة، كل ما يهم أن النادي أرادني شخصياً".

وعلق الفرنسي على اهتمام برشلونة بزميله ومواطنه أنطوان جريزمان: "إذا أردت أن تعرف تحدث معه شخصياً، أتمنى أن يبقى".

وفاز أتلتيكو مدريد مساء السبت بهدف نظيف على ضيفه إيبار عبر أقدام ليمار ليواصل تأجيل تتويج برشلونة بلقب الليجا رسمياً.