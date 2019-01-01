ليل يرفض عرض يوفنتوس لضم مدافعه الشاب

صراع محتدم بين يوفنتوس والعديد من الأندية الإنجليزية

قابل نادي ليل الفرنسي، عرض نظيره الإيطالي يوفنتوس من أجل التعاقد مع مدافع جابريل دوس سانتوس بالرفض القاطع.

المدافع البرازيلي يعتبر من الخيارات المتاحة لإدارة يوفنتوس، بناءًا على رغبة ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق.

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اللاعب صاحب الـ21 عاماً تألق بشكل لافت مع ليل هذا الموسم، حيث لعب 17 مباراة وانضم لمنتخب البرازيل للشباب.

إذاعة راديو "مونت كارلو" الفرنسية، أكدت تقديم يوفنتوس لعرض قيمته 25 مليون جنيه لضم اللاعب.

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ومع ذلك رفض ليل هذا العرض، طمحاً في الحصول على أعل مقابل ممكن لبيع مدافعه الشاب.

ويواجه يوفنتوس صراعاً قوياً من بعض الأندية الإنجليزية على ضم اللاعب، ولكنه يحسم في اقتناص الصفقة في أقرب وقت ممكن.