ليل يطلب سانشيس من بايرن ميونخ

اللاعب طلب الرحيل علناً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير أن ليل الفرنسي سيتحرك للتعاقد مع ريناتو سانشيس من صفوف بايرن ميونخ في ختام الانتقالات الصيفية.

وأبدى سانشيس علناً غضبه من وضعه مع بايرن ميونخ وعدم مشاركته كأساسي بعد لقاء الفريق الافتتاحي بالبوندسليجا أمام هرتا برلين.

وذكرت "ليكيب" أن ليل سيتقدم بعرض رسمي لضم سانشيس خلال الأسبوع المقبل قبل ختام الميركاتو الصيفي.

ويبحث ليل عن تدعيمات إضافية في ظل مشاركته بالنسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا بعد حلوله ثانياً الموسم الماضي.

وفتح حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن، الباب لرحيل سانشيس عن صفوف بايرن في الأيام المقبلة.

وشارك سانشيس لدقائق معدودة كبديل في تعادل بايرن ميونخ 2-2 أمام هرتا برلين الجمعة الماضية.