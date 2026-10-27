ليلة مجنونة.. الأردن والمغرب يطيحان بحامل اللقب في دوري الملوك

تحول الدور ربع النهائي من الجولة الأولى لدوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ملحمة كروية درامية انتهت بسقوط حامل اللقب وصعود تاريخي لثلاثة فرق إلى المربع الذهبي وسط تألق حراس وأهداف حاسمة في اللحظات الأخيرة.

شهدت صالة كول أرينا بالرياض مساء اليوم دراما رياضية من الطراز الرفيع خلال منافسات الدور ربع النهائي من الجولة الأولى (Split 1) لبطولة "دوري الملوك" (Kings League MENA)، والتي أسفرت عن تأهل فريقي 3BS و Red Zone الأردنيين، وفريق Ultra Chmicha المغربي إلى "المربع الذهبي" (Final Four).

3BS يصعق البطل.. وحارس مصاب يصبح أسطورة

في مواجهة تحبس الأنفاس حُسمت بركلات الترجيح (Shootouts)، فجر فريق 3BS الأردني، بقيادة رئيسه عبسي، مفاجأة مدوية بإقصاء حامل اللقب فريق DR7 السعودي بقيادة دربحه، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل المثير 5-5.

وخطف الحارس الفرنسي العملاق JMK الأضواء كبطل مطلق للمواجهة لصالح 3BS، فبرغم تعرضه للإصابة خلال ركلات الترجيح، رفض مغادرة الملعب وتحامل على آلامه الواضحة، ليتصدى لسلسلة من الركلات، بينها التصدي الحاسم الذي منح فريقه بطاقة العبور.

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وكان DR7 قد دفع بورقته الرابحة، رئيسه المشارك الجديد نجم المنتخب السعودي خالد الغنام لتنفيذ "ركلة جزاء الرئيس" ونجح في التسجيل، لكن ذلك لم يكن كافياً لإنقاذ حامل اللقب. ليضرب 3BS موعداً نارياً في نصف النهائي مع فريق Ultra Chmicha المغربي.

Red Zone يكمل الانتفاضة الأردنية

ولم تتوقف المفاجآت الأردنية عند هذا الحد، حيث حجز فريق Red Zone الأردني بقيادة ماهركو مقعده في نصف النهائي بفوز مثير 5-3 على نظيره السعودي RA2 بقيادة رائد، في مواجهة دخلها الفريقان بسجل متطابق (5 انتصارات و4 هزائم).

افتتح "جيل فيدال" التسجيل لـ Red Zone وواصل تألقه بتسجيل هدف الفوز الحاسم في مرحلة كرة الحسم (Matchball Mode). في المقابل، دفع RA2 ثمن إهدار الفرص بعد إضاعته لركلتي ترجيح وركلة جزاء الرئيس، ليعبر Red Zone لمواجهة فريق FWZ الذي تأهل مباشرة للمربع الذهبي بعد تصدره لجدول الترتيب.

هاتريك غرانيرو يقود المغرب للمجد

وفي قمة كروية مجنونة، انتزع فريق Ultra Chmicha المغربي بقيادة إلياس المالكي بطاقة العبور بفوز صعب 7-6 على فريق Turbo المصري بقيادة طربون.

وقدم نجم الفريق المغربي "مارك جرانيرو" ملحمة تهديفية بتسجيله ثلاثة أهداف في الدقائق 6 و22 و35، بينها تسديدة صاروخية بعيدة المدى، كما سجل الرئيس المشارك ياسين بوقصة ركلة جزاء الرئيس.

وشهدت المباراة نقطة تحول حاسمة في الدقيقة 17 بطرد لاعب وسط Turbo يوسف النبراوي بالبطاقة الحمراء، وأهدر Turbo فرصاً محققة بإضاعة رئيسه طربون لركلة جزاء الرئيس وفرصة البطاقة السرية (Secret Card). ومع تفعيل كرة الحسم والتعادل 6-6، خطف جرانيرو هدفه الرابع وهدف الفوز القاتل ليقود المغرب لنصف النهائي.

عرض النجوم يفتتح الليلة

وكانت الأمسية قد انطلقت بأجواء استثنائية عبر "مباراة صناع المحتوى الاستعراضية" (Creators Match) بالشراكة مع تيك توك، والتي جمعت نخبة من أبرز صناع المحتوى.

وانتهت المواجهة الترفيهية بفوز فريق "نجوم دوري الملوك" (Kings League MENA All-Stars) بنتيجة 3-2 على فريق "نجوم تيك توك" بقيادة هيمكس، والذي ضم أسماء مثل إسلام بهنس ومحمد دين وعبدالله العيادة مسجل ركلة جزاء الرئيس.. بينما مثل فريق النجوم رؤساء الأندية فواز (FWZ) وعبسي (3BS) وعلي موسى "ابوسروال" (Red Zone) وعبدالرحمن الشهري، وخطف ياسين بوقصة الأضواء بهدف مضاعف حسم اللقاء.

وتُختتم منافسات الموسم في 30 أكتوبر الجاري، حيث سيشهد اليوم الختامي مباريات نصف النهائي والنهائي لتتويج بطل الجولة الأولى من دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



