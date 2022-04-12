ليلة تشبه باريس .. جمهور ريال مدريد يخطط لقتل آمال تشيلسي

تمامًا كما حدث في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان، يرغب جمهور ريال مدريد في أن يلعب دوره في مواجهة تشيلسي في إياب دور الثمانية، ويكون حاسمًا في التأهل إلى نصف النهائي.

وتخطط جماهير ريال مدريد التي ستحتشد مساء الثلاثاء في ملعب "سانتياجو برنابيو" إلى تكرار الطقوس التي عادة ما تصاحب الفريق في الأحداث الكبيرة في دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يتم عرض "تيفو" كبير في الطرف الجنوبي من ملعب "سانتياجو برنابيو" لإيصال رسالة واضحة إلى تشيلسي ولاعبيه قبل انطلاق المباراة.

وكشفت محطة "راديو ماركا" الإذاعية الإسبانية عنه، وسيكون عبارة عن صورة ملك يحمل بطاقة في يده برقم 13، ورسالة: "لا تلعب مع ملك أوروبا".

ويرغب مشجعو ريال مدريد في لعب دور حاسم مساء الثلاثاء، خاصة مع الوعي بالدور الذي لعبوه في العودة ضد باريس سان جيرمان، والذي بدأ بدفعة من المدرجات بعد هدف كريم بنزيما الأول.

مدرجات ملعب ريال مدريد تكون عادة أكثر سخونة في ليالي دوري أبطال أوروبا، مقارنة بمباريات الدوري الإسباني أو كأس الملك.

وعلى الرغم من حقيقة أن القيود المفروضة بسبب أعمال التجديد تحد من سعة ملعب "سانتياجو برنابيو"، فإن ملعب مدريد يمتاز بأجواء جنونية للغاية في دوري الأبطال.

كما أن هناك أسبابًا رياضية لرغبة الجمهور في الدعم، بعد أن أقنعت تلك المباراة ضد باريس سان جيرمان الجماهير بأن الفريق في وضع يمكنه من التطلع إلى دوري أبطال أوروبا مرة أخرى بعد أربع سنوات.

الأداء الجيد الذي قدمه ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بداية من مرحلة المجموعات ثم العودة الرائعة ضد باريس سان جيرمان، والفوز التاريخي في "ستامفورد بريدج" في ذهاب ربع النهائي، أدى إلى رفع معنويات الفريق.

ويريد الجمهور القيام بواجبه من أجل دفع الفريق مرة أخرى إلى المربع الذهبي في أوروبا.

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