ليلة تاريخية .. الهلال يُعادل الاتحاد، والدوسري يصل لرقم الشلهوب

الهلال هزم الاستقلال مساء أمس في دوري أبطال آسيا

لم يكن انتصار الهلال على الاستقلال في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا مساء أمس عاديًا، بل كانت مباراة تاريخية منحت الفريق ولاعبيه عددًا من الأرقام المهمة.

الهلال هزم الفريق الإيراني بهدفين دون رد على استاد زعبيل في دبي، وقد سجل له بافيتمبي جوميس وسالم الدوسري ليحصل الفريق على بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

ما الرقم الخاص بالاتحاد وعادله الهلال في آسيا؟

الاتحاد كان أكثر الفرق السعودية تأهلًا لربع نهائي دوري أبطال آسيا بنظامه الجديد المعتمد منذ عام 2003، وقد عادله الهلال الآن بالوصول لتأهله الثامن.

الهلال تأهل إلى ربع النهائي من خلال دور المجموعات عام 2007، ومن خلال ثمن النهائي أعوام 2010، و2012، و2014، و2015، و2017، و2019 بجانب نسخة العام الجاري.

الهلال بانتصاره على الاستقلال بثنائية جوميس والدوسري عادل منافسه في عدد مرات الفوز في المواجهات المباشرة بينهما، إذ كان هذا الفوز الرابع له.

الدوسري يصل لرقم الشلهوب

فيما وصل الفرنسي جوميس لقمة هدافي الهلال التاريخيين في دوري أبطال آسيا رفقة ياسر القحطاني برصيد 18 هدفًا لكل منهما، حقق الدوسري رقمًا رائعًا بوصوله لهدفه الـ11 بالقميص الأزرق في دوري أبطال آسيا.

الجناح السعودي وصل بذلك للرقم الخاص بالثنائي المعتزل محمد الشلهوب وناصر الشمراني، وقد بات يفصله هدف واحد عن كارلوس إدواردو و7 أهداف عن جوميس والقحطاني في الصدارة.

صاحب الـ30 عامًا أحد خريجي الفئات السنية في الهلال وقد بدأ رحلته مع الفريق الأول عام 2011، وقد خاض تجربة احترافية قصيرة في نادي فياريال الإسباني.

الدوسري لعب مع الهلال في دوري أبطال آسيا 70 مباراة سجل خلالهم 11 هدفًا وصنع 15.

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