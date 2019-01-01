أرنولد: أدين لكلوب بكل شيء

ترينت ألكسندر أرنولد نجم ليفربول يعرب عن امتنانه ليورجن كلوب المدير الفني للفريق على ما قدمه له.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب الإنجليزي الشاب ترينت ألكسندر أرنولد ظهير فريق ليفربول الإنجليزي عن شكره للمدرب الألماني يورجن كلوب على ما قدمه له من فرص.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أرنولد وأكد خلالها أن كم الفرص التي حصل عليها من كلوب لم يكن ليحصل عليها مع مدرب آخر.

وقال أرنولد: "لقد كان أكثر من منحني الفرص في حياتي، أكثر حتى مما يمكنني أن أطلب من أي شخص آخر طوال مسيرتي ومنذ صغري".

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وأضاف: "هو يضع الكثير من الثقة والإيمان في شخصي، وأحاول طوال الوقت أن أرد له ذلك في كل مناسبة تصلح لرد الجميل".

وأكمل: "خلال الأسابيع الأولى له في ليفربول جاء لتدريبات الشباب وتابعنا ومنحنا الكثير من الثقة والإيمان وأوضح أنه سيستخدم الكثير من الشباب وسيمنحنا الفرص".

جدير بالذكر أن أرنولد أصبح ضمن العناصر الأساسية في صفوف ليفربول خلال السنوات الماضية وكان من أسباب تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا.