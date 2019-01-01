ليفربول يوافق على إعارة أحد مواهبه ويبقي على آخرين

في طريقه للنمور

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

أفادت التقارير الواردة من داخل ليفربول، أن مدرب الفريق يورجن كلوب، وافق بشكل ضمني على خروج أحد المواهب الشابة على سبيل الإعارة للموسم الثاني على التوالي، وفي المقابل أعطى الضوء الأخضر للإبقاء على مواهب صاعدة أخرى.

وبحسب ما هو متداول، فإن لاعب الوسط كين هيربي، حصل على الضوء الأخضر للخروج من "أنفيلد روود" على سبيل الإعارة، لكنه ما زال يُفاضل بين العروض المُقدمة إليه، أبرزها من هال سيتي وبريتافورد وتشارلتون أثليتك، وذلك بعد ظهوره المميز مع دونكاستر الموسم الماضي.

ولعب صاحب الـ20 عامًا تحت قيادة جرانت ماكان الموسم الماضي على سبيل الإعارة، وبعد انتقاله إلى هال سيتي، يرغب في استعارة اللاعب مرة أخرى، وهو ما يجعله الأوفر حظًا في السباق، لعلاقته الجيدة بالريدز وكذلك باللاعب.

وأبلى كين بلاءًا حسنًا في تجربته مع دونكاستر، بمشاركته في 49 مباراة في كل البطولات، غير أنه سجل كذلك سبعة أهداف، وكان مرشحًا فوق العادة للسفر على متن الطائرة المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال معسكر استعداد أحمر الميرسيسايد للموسم الجديد، إلا أنه خسر مكانه المخصص ضمن الأقل من 23 عامًا

ومن المتوقع أن ينضم الثنائي هاري ويلسون وريان كينت لجولة الفريق الأمريكية، التي سيخوض خلالها ثلاث مباريات ضمن منافسات مسابقة الأبطال الودية، بجانب هداف الناشئين تحت 18 عامًا بوبي دنكان.

فقط بول جلاتزل، قد يتخلف عن الرحلة، بداعي الإصابة التي تعرض لها، وهناك مخاوف من غيابه لفترة طويلة، لوجود شكوك بأنها إصابة سيئة، ونفس الأمر ينطبق على حارس الشباب فيتسالاف جاروس، لإصابته في أربطة الكوع في التدريبات.