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الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول يواصل أرقامه القياسية بعد الفوز على كريستال بالاس

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الريدز يحقق أفضل النتائج على ملعبه هذا الموسم ويواصل التربع على صدارة البريميرليج

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

حقق فريق ليفربول فوزًا دراميًا على ضيفه كريستال بالاس برباعية مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرين من البريميرليج.

ليفربول الذي يحلم بالتتويج بالبريميرليج للمرة الأولى منذ موسم 1989-1990 لم يخسر أي مباراة على أرضه هذا الموسم، كما أنه لم يخسر في ملعبه في آخر 32 مباراة خاضها، وهو رقم لم يتحقق منذ عام 1980 عندما لم يهزم ليفربول على أرضه في 63 مباراة.

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في آخر 32 مباراة لفريق ليفربول على ملعب أنفيلد فاز في 23 وتعادل في 9 مباريات.

فوز ليفربول على كريستال بالاس أيضًا هو سابع انتصار لهم على التوالي في البريميرليج على ملعب أنفيلد، وهو رقم لم يتحقق منذ يناير من عام 2014.

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