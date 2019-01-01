ليفربول ينوي التجديد لتشامبرلين

اللاعب الدولي الإنجليزي يقترب من البقاء في الريدز

فيسبوك تويتر محمد عماد

قالت صحيفة "الميرور" البريطانية إن إدارة نادي ليفربول قدمت عرضًا لتشامبرلين من أجل التجديد له لمدة موسم إضافي لينتهي عقده في عام 2024 بدلًا، من العقد الحالي الذي ينتهي في موسم 2023

وكان النجم الإنجليزي أليكس أوكسلايد تشامبرلين صاحب الـ 25 عامًا قد عاد إلى الملاعب في المباراة التي فاز بها ليفربول بخمسة أهداف مقابل لا شئ لفريق هادرسفيلد تاون في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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شامبرلين الذي انضم إلى ليفربول قادمًا من آرسنال في أغسطس من عام 2017 بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني، كان قد أصيب لمدة عام منذ شهر أبريل 2018 ليعود في نفس الشهر لعام 2019.

وقد ظهر تشامبرلين في مركزه الجديد مع نادي ليفربول في خط الوسط في 43 مباراة في كل البطولات مع نادي ليفربول، دون تحقيق أي لقب حتى الآن.

يشار إلى أن الإصابة كانت قد حرمت تشامبرلين أيضًا من المشاركة مع منتخب إنجلترا في كأس العالم 2018 بروسيا، والذي حصد فيه منتخب الأسود الثلاثة المركز الرابع.

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