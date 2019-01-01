ليفربول ينافس دورتموند على التعاقد مع جناح أياكس

وسط أنباء حول تقديم بوروسيا دورتموند لعرض قيمته 40 مليون يورو

أبدى نادي ليفربول الإنجليزي، اهتمامه بالتعاقد مع الجناح البرازيلي ديفيد نيريس لاعب أياكس أمستردام.

نيريس تألق مع أياكس في الدوري الهولندي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ليصبح من الأهداف الرئيسية لبعض كبار أوروبا.

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صحيفة "إسبورتي" البرازيلية، أكدت في وقت سابق أن إيفرتون هو الأقرب لضم نيريس مقابل 45 مليون يورو.

يأتي ذلك قبل التقرير الذي نشره موقع "Le10Sport" الفرنسي، ليؤكد دخول ليفربول في المنافسة.

وينضم أيضاً بوروسيا دورتموند لسباق الحصول على خدمات اللاعب، وسط تأكيدات بعرض قيمته 40 مليون يورو.

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وهو ما يعني أن الصراع سيكون محتدماً في الصيف القادم، من أجل ضم الـ22 عاماً.

يذكر أن البرازيلي نجح في تسجيل 10 أهداف وصنع 13 بجميع البطولات مع أياكس هذا الموسم.