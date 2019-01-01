ليفربول يكشف عن جدول مبارياته بعد التعديلات الأخيرة

في أغسطس وسبتمبر

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

كشف ليفربول عن جدول مواعيد مبارياته، بعد التغييرات التي أقرها الاتحاد الإنجليزي، بضغط من أصحاب حقوق البث، لتفادي عدم إذاعة المباريات المُحددة.

وبحسب ما ذكره موقع ليفربول الرسمي، فإن أول تعديل جاء في توقيت قمة مواجهات الجولة الثالثة ضد آرسنال، بتحريك توقيتها إلى المساء، وتحديدا للساعة 5:30 بتوقيت المملكة المتحدة، بدلاً من إقامتها وقت العصر.

وفي الأسبوع التالي –الرابع-، سيخوض ليفربول مباراته ضد بيرنلي على ملعب "تيرف مور" في نفس توقيت صدام المدفعجية، وذلك لضمان نقل المباراتين عبر شبكة (سكاي سبورتس).

وبالنسبة لمباراة الأسبوع الخامس ضد نيوكاسل يونايتد، التي كان مُقررًا لها مساء السبت الموافق الـ14 من سبتمبر، ستُلعب وقت الظهيرة، تحديدًا في تمام الساعة 12:30، لتكون مباراة افتتاح الأسبوع عبر قنوات (BT).

وشملت إعادة جدولة المباريات، موعد قمة تشيلسي، التي سيستضيفها ملعب "ستامفورد بريدج" في الثاني عشر من سبتمبر، تم تأخير موعد انطلاقها نصف ساعة، لتبدأ في الرابعة والنصف بعد العصر بدلاً من الرابعة.

أما آخر تعديل، فكان في موعد رحلة شيفيلد يونايتد، بإقامة المباراة وقت الظهيرة -12:30-، بدلاً من الرابعة عصرًا.