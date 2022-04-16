ليفربول يرفض ريمونتادا مانشستر سيتي ويتأهل لنهائي كأس الاتحاد

نجح فريق ليفربول في التأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على نظيره مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأقيمت المباراة بين الفريقين عصر اليوم، السبت، في نصف النهائي من البطولة على أرض ملعب ويمبلي الشهير.

وتأتي هذه المواجهة بعد أسبوع واحد من تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما في ظل الصراع المحتدم على لقب الدوري الإنجليزي.

ولعب يورجن كلوب مدرب ليفربول اللقاء بمعظم نجومه الأساسيين، بتواجد إبراهيما كوناتي بجوار فيرجيل فان دايك في الدفاع، وأمامهما نابي كيتا وفابينيو وتياجو ألكانتارا، وبالهجوم محمد صلاح وساديو ماني ولويس دياز.

وعلى الجانب الآخر منح بيب جوارديولا الفرصة لناثان أكي والحارس زاك ستيفن وجاك جريليش وجابرييل جيسوس، بينما قرر جلوس الجزائري رياض محرز على دكة البدلاء قبل دخوله كبديل بالدقيقة 83.

جاءت البداية مبكرة من ليفربول بتسجيل كوناتي الهدف الأول بالدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف ماني الثاني بالدقيقة 17 ثم الثالث بنفسه أيضًا قبل نهاية الشوط الأول بلحظات.

❌😱 خطأ فادح من زاك ستيفن يُهدي الريدز الهدف الثاني



🧐 هل باتت عودة سيتي مستحيلة في هذه القمة؟#مانشستر_سيتي_ليفربول | #كاس_الاتحاد_الانكليزي#FACup pic.twitter.com/WalLfijSFw — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 16, 2022

وفشل سيتي في تصحيح الأوضاع بشكل كامل في الشوط الثاني من عمر اللقاء حيث اكتفى بالتسجيل مرتين، الأولى عن طريق جاك جريليش بالدقيقة 47 والثانية بالوقت بدل الضائع بعد فوات الأوان، لينجح الريدز في حجز تذكرة التأهل للنهائي نحو بطولة جديدة هذا الموسم بعد الفوز بكأس رابطة المحترفين.

جدير بالذكر أن ليفربول ينتظر بذلك الفائز من تشيلسي وكريستال بالاس، لتحديد الطرف الثاني للمباراة النهائية.

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