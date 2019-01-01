ليفربول يقترب من ضم أصغر لاعب في تاريخ البريميرليج

بعد منافسة مع لايبزج وريال مدريد وبرشلونة

اقترب نادي ليفربول الإنجليزي، من حسم سباق التعاقد مع هارفي إليوت لاعب وسط فولهام الشاب.

صاحب الـ16 عاماً يحمل رقماً قياسياً مع فولهام، حيث يعتبر أصغر لاعب يشارك في تاريخ البريميرليج.

هارفي لفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، أبرزها ريال مدريد وبرشلونة ولايبزج.

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت أن اللاعب يستعد للتوقيع لليفربول، عقب نهاية عقده بشباب فولهام هذا الصيف.

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ومن المقرر أن ينضم هارفي لفريق تحت 17 سنة مع ليفربول، بدون أي عقد احترافي وفقاً لقواعد الاتحاد الإنجليزي.

ليفربول سيتفاوض مع فولهام لدفع مبلغ مالي صغير، للسماح للموهبة الشابة للانضمام لصفوفه.