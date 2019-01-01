ليفربول يقترب من التخلي عن كيتا

النادي الإنجليزي يفكر في بيع لاعب الوسط نابي كيتا

فيسبوك تويتر محمد عماد

اقترب لاعب وسط فريق ليفربول من الخروج من قلعة أنفيلد بعد عام واحد فقط من انضمامه للفريق.

وكان اللاعب البالغ من العُمر 24 عامًا قد انتقل لصفوف الريدز قادمًا من فريق لايبزيج الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 48 مليون جنيه إسترليني.

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ولم يشارك كيتا سوى في 26 مباراة في مختلف المسابقات في موسمه الأول مع ليفربول.

وارتبط اسم اللاعب الغيني بالعودة للدوري الألماني، وذلك في ظل اهتمام فريقي بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب فرق البريميرليج بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، وذلك مع تبقي مباراة مؤجلة للأخير.

بينما سيقابل الريدز فريق بورتو البرتغالي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن ليفربول لم يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 1989/1990، بينما توج بدوري أبطال أوروبا آخر مرة عام 2005.