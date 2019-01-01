ليفربول يفتقد لخدمات كيتا أمام توتنهام

اللاعب الغيني سيغيب عن صفوف الريدز أمام السبيرز في البريميرليج بسبب الإصابة

فيسبوك تويتر محمد عماد

خرج اللاعب الغيني نابي كيتا من قائمة فريق ليفربول التي ستواجه فريق توتنهام هوتسبر يوم الأحد في إطار الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

كيتا سيغيب عن المباراة التي ستقام على ملعب أنفيلد بسبب الإصابة بالكاحل.

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وكان كيتا قد غاب عن مواجهتي بايرن ميونيخ وفولهام قبل فترة التوقف الدولي، وكان من المتوقع عودته يوم الجمعة، إلا أن آلام الإصابة عاودته من جديد.

ولم يرغب يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول المخاطرة باللاعب البالغ من العُمر 24 عامًا حتى لا يخسر خدماته في المباريات المقبلة في البريميرليج.

يشار إلى أن كلًا من السويسري شيردان شاكيري والإنجليزي ألكسندر أرنولد سيغيبان أيضًا عن المباراة بعد إصابتهما مع منتخبات بلادهما سويسرا وإنجلترا.

يذكر أن نابي كيتا يخوض موسمه الأول في قلعة أنفيلد، كذلك الأمر بالنسبة للسويسري شيردان شاكيري.