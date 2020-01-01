ليفربول يغرق في بحر الأرقام السلبية بعد الخروج من دوري الأبطال
كتب فوز أتلتيكو مدريد على ليفربول في مواجهة الإياب لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا العديد من الأرقام في سهرة خاصة من ليالي أوروبا.
وتغلب أتلتيكو مدريد على ليفربول في أنفيلد بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليجدد فوز الذهاب ويعبر إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ويعطينا المزيد من الأرقام التاريخية.
— OptaJoe (@OptaJoe) March 11, 2020
هذه هي المرة الأولى التي يفشل فيها كلوب في تحقيق انتصار أو تعادل في مباراتي الذهاب والإياب في أحد الأدوار الإقصائية مع ليفربول.
كما أن سلسلة اللاهزيمة في ملعب أنفيلد والتي استمرت لـ 42 مباراة متتالية في مختلف المسابقات قد كسرت على يد الروخيبلانكوس.
وتعتبر هذه الهزيمة هي الأولى على أرض أنفيلد لليفربول أوروبيًا منذ 5 سنوات، حين خسر من ريال مدريد بثلاثية نظيفة في 2015 مع المدرب بريندان رودجرز.
— OptaJoe (@OptaJoe) March 11, 2020
خرج ليفربول وهو حامل لقب دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر للبطولة عام 2006، حيث فاز بالبطولة قبلها في 2005، وهذه المرة يكرر نفس الأمر بعدما فاز باللقب العام الماضي.
للمرة الثانية فقط في تاريخ ليفربول يسجل الريدز أكثر من هدفين في لقاء أوروبي على أرضهم ويتعرضوا للهزيمة في النهاية، المرة الأولى كانت أمام أودينيزي الإيطالي في الدوري الأوروبي موسم 2012.
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يذكر أن ليفربول لا يتبقى له أي شيء من أجل المنافسة عليه هذا الموسم سوى الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط مخاوف حوله بسبب فيروس كورونا.