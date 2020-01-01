ليفربول يغرق في بحر الأرقام السلبية بعد الخروج من دوري الأبطال

أبرز الأرقام التي خلفها انتصار أتلتيكو مدريد على ليفربول

كتب فوز أتلتيكو مدريد على ليفربول في مواجهة الإياب لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا العديد من الأرقام في سهرة خاصة من ليالي أوروبا.

وتغلب أتلتيكو مدريد على ليفربول في أنفيلد بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليجدد فوز الذهاب ويعبر إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ويعطينا المزيد من الأرقام التاريخية.

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هذه هي المرة الأولى التي يفشل فيها كلوب في تحقيق انتصار أو تعادل في مباراتي الذهاب والإياب في أحد الأدوار الإقصائية مع ليفربول.

كما أن سلسلة اللاهزيمة في ملعب أنفيلد والتي استمرت لـ 42 مباراة متتالية في مختلف المسابقات قد كسرت على يد الروخيبلانكوس.

وتعتبر هذه الهزيمة هي الأولى على أرض أنفيلد لليفربول أوروبيًا منذ 5 سنوات، حين خسر من ريال مدريد بثلاثية نظيفة في 2015 مع المدرب بريندان رودجرز.

خرج ليفربول وهو حامل لقب دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر للبطولة عام 2006، حيث فاز بالبطولة قبلها في 2005، وهذه المرة يكرر نفس الأمر بعدما فاز باللقب العام الماضي.

للمرة الثانية فقط في تاريخ ليفربول يسجل الريدز أكثر من هدفين في لقاء أوروبي على أرضهم ويتعرضوا للهزيمة في النهاية، المرة الأولى كانت أمام أودينيزي الإيطالي في الدوري الأوروبي موسم 2012.

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يذكر أن ليفربول لا يتبقى له أي شيء من أجل المنافسة عليه هذا الموسم سوى الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط مخاوف حوله بسبب فيروس كورونا.