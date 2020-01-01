ليفربول يعلن عن راعي قميصه بداية من الموسم الجديد

بعد الحصول على حكم قضائي ضد الراعي الحالي

أعلن نادي ليفربول بشكل رسمي، بدء شراكته مع شركة "نايكي" للملابس والأحذية الرياضية الأمريكية، لرعاية قميص حُمر الميرسيسايد بداية من موسم 2020-2021.

وستبدأ الشراكة بشكل رسمي بداية مع أول ساعات يونيو المُقبل، وذلك بعد انتهاء شراكة النادي مع شركة "نيو بالانس"، التي احتفظت برعاية قميص الريدز منذ عام 2015.

وأعرب المدير الإداري لليفربول بيلي هوجان عن سعادته بالصفقة الجديدة، بقوله "زي النادي جزءًا أساسيًا من تاريخنا وهويتنا، ونحن نرحب بنايكي في عائلة ليفربول، باعتبارها الراعي الجديد لقميصنا، ونتوقع منهم أن يكونوا شركاء رائعين، سواء في إنجلترا أو مختلف أنحاء العالم".

وأضاف "نريد الاستمرار لتوسيع قاعدة ليفربول الجماهيرية، وكعلامة تجارية، يُمكن القول بأن نايكي تعكس طموحنا في التطور، وبطبيعة الحال نتطلع للعمل معهم لنوفر لمشجعينا منتجات جديدة ورائعة".

ورغم النزاع القضائي مع الشركة الراعية السابقة، إلا أن هوجان توجه بشكر خاص لنيو بالانس قائلاً "نود أن نشكرهم لدعمهم على مدار السنوات القليلة الماضية، ونتمنى لهم التوفيق في المستقبل".

وكانت الشركة الأمريكية قد اتهمت إدارة ليفربول بمخالفة شروط الشراكة، بالتفاوض مع شركة نايكي على صفقة جديدة لمدة 5 سنوات، ما تسبب في دخول القضية إلى ساحات المحاكم، وفي الأخير حصل النادي على حكم ضد الشركة.

فيما قال المدير العام للراعي الجديد بيرت هويت "إن ليفربول يمتلك إرث نفتخر به وبهويته، وهذه الشراكة تؤكد تفوقنا في كرة القدم العالمية، ويبدو لنا أن النادي لديه مستقبل مشرق مع قاعدته الجماهيرية العريضة في كل أرجاء العالم وتراثه وتاريخه ونجاحاته".

وكان ليفربول قد أنهى 2019 بحصوله على بطولة كأس العالم للأندية التي نظمتها قطر، وسبقها بتحقيق كأس دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، والآن يسير بخطى ثابتة نحو إنهاء عقدة لقب البريميرليج الغائب عن "أنفيلد روود" منذ 30 عامًا، بتصدر الدوري بفارق 13 نقطة ومباراة أقل من أقرب مطارديه.