ليفربول يعلن عن أفضل لاعب في الموسم .. استبعاد صلاح من أفضل ثلاثي

نادي ليفربول يعلن عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في الموسم، واستبعاد الثنائي محمد صلاح وساديو ماني.

أعلن نادي ليفربول اليوم عن حصول قائده جوردان هندرسون لاعب وسط ملعبه على جائزة أفضل لاعب في الموسم.

جاء هذا بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للنادي عبر شبكة الإنترنت، حيث أعلن فوز قائد الفريق بالجائزة الفردية الثانية عن هذا الموسم.

وأعلن النادي عن ترتيب اللاعبين النهائي في تلك الجائزة، حيث حل النجم السنغالي ساديو ماني في المركز الثاني خلف هندرسون.

المزيد من الفرق

أرنولد يقتنص جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي

وحل الظهير الأيمن للفريق ترينت ألكسندر أرنولد في المركز الثالث، وغاب المصري محمد صلاح عن ترتيب ثلاثي المقدمة.

وكان هندرسون قد حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن مجمل مساهماته مع الفريق خلال الموسم الجاري.

وشارك هندرسون في 40 مباراة رفقة ليفربول هذا الموسم في كل البطولات، وسجل أربعة أهداف كما صنع خمسة.

جدير بالذكر أن هندرسون كان قد تعرض لإصابة في وقت مبكر من الموسم في الركبة، لكنها لم تبعده عن المشاركة في إنجاز فريقه التاريخي بجمع 99 نقطة في الدوري الإنجليزي.