ليفربول يعلن جاهزية حارسه أدريان ومشاركته في مواجهة ساوثامبتون

ليفربول يؤكد على جاهزية حارسه الثاني أدريان لمواجهة ساوثامبتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن جاهزية حارسه الثاني أدريان القادم هذا الصيف ليخوض مواجهة ساوثامبتون بالجولة الثانية من البريميرليج.

جاء هذا في بيان نشره النادي وأكد من خلاله أن اللاعب قد تعافى من الإصابة التي لحقت به يوم مباراة السوبر الأوروبي أمام تشيلسي.

وأعلن بعدها المدير الفني للفريق يورجن كلوب تشكيلة الريدز للمواجهة، وجاءت كالتالي:

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أدريان، أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون، فينالدوم، ملينر، تشامبرلين، ماني، صلاح، فيرمينيو.

وكان يورجن كلوب يواجه موقفًا في غاية الصعوبة حيث كان يعاني من إصابة ثلاث حراس مرمى وكان سيعتمد على الحارس الرابع.

وتعرض أدريان للإصابة على يد أحد الجماهير خلال الاحتفال بلقب كأس السوبر الأوروبي الأسبوع الماضي أمام تشيلسي.

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد حقق الفوز في مواجهة الجولة الافتتاحية أمام نوريتش سيتي بأربعة أهداف نظيف يوم السبت الماضي.