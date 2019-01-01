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الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول يعلن تمديد عقد أليكساندر أرنولد

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Getty Images
أرنولد مع النادي منذ السادسة من عمره

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أعلن ليفربول رسمياً تمديد تعاقد لاعبه ترينت أليكساندر أرنولد بعقد طويل الأمد بعد تألقه في صفوف الفريق في الفترة الماضية.

ويلعب أرنولد مع ليفربول منذ انضم لأكاديمية النادي في السادسة من عمره، وتحول للاعب أساسي في تشكيلة المدرب يورجن كلوب.

وقال ليفربول عبر موقعه الرسمي إن أرنولد وقع على عقد طويل الأمد مع النادي، وهو ما علم "جول" أنه يمتد حتى 2024.

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وصرح اللاعب للموقع قائلاً: "أنا متحمس وفخور لأن النادي يثق في إمكانياتي ويرغب في بقائي، أتمنى تحقيق عديد النجاحات".

وواصل: "الأشهر الثمانية عشر الأخيرة كانت خاصة، ولم أتردد للحظة لتجديد العقد والفضل للأجواء المحيطة وأخي".

ولعب أرنولد 67 لقاء مع ليفربول منذ تصعيده لصفوف الفريق الأول، وسجل أربعة أهداف.

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