ليفربول يعلن انتقال وودبرن لأوكسفورد يونايتد

على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن انتقال لاعبه بين وودبرن إلى صفوف أوكسفورد يونايتد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وودبرن يعتبر أحد أبرز المواهب الواعدة في الريدز، حيث أصبح أصغر لاعب يسجل في تاريخ النادي في نوفمبر 2016 ضد ليدز يونايتد بكأس الرابطة.

الموقع الرسمي لليفربول، كشف عن انتقال اللاعب لأوكسفورد، ليقضي معه موسم 2019--2020 بالكامل.

.@BenWoodburn has joined @OUFCOfficial on a season-long loan deal.



All the best for the 19/20 campaign 👊 https://t.co/6kiXh79wd3 — FC (@LFC) July 30, 2019

وتستمر بذلك الإعارات للاعب الشاب، حيث قضى الموسم الماضي مع فريق شيفيلد يونايتد.

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ويطمح وودبرن في العودة مرة أخرى لليفربول الموسم القادم، والحصول على الفرصة مع المدرب الألماني يورجن كلوب.

يذكر أن اللاعب ظهر في 11 مباراة فقط بقميص ليفربول منذ ظهوره الأول في 2016.