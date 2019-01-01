ليفربول يُعقد صفقة انتقال ماني إلى ريال مدريد!

الريدز قد يطالب بـ 130 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن خدمات النجم السنغالي ساديو ماني لصالح ريال مدريد

فيسبوك تويتر محمد عماد

ترفض إدارة نادي ليفربول رغبة ريال مدريد في التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني، جناح نادي ليفربول المتألق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ساديو ماني الذي خاض 41 مباراة هذا الموسم في كل البطولات وسجل 21 هدفًا، يعتبر من أهم لاعبي الريدز في الموسم الحالي بجانب النجم المصري محمد صلاح والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك.

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وحسب صحفية "الكونفيندسيال" الإسبانية الشهيرة فأن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد يرغب في التعاقد مع النجم السنغالي صاحب ال27 عامًا ويضعه من ضمن الصفقات الهامة للفريق للموسم المقبل.

ولكن نادي ليفربول يرغب في الحصول على مبلغ 130 مليون جنيه إسترليني أي ما يقارب 150 مليون يورو للتخلي عن نجم الريدز في ميركاتو الصيف.

وكانت إدارة ليفربول قد قامت من قبل بالقيام بنفس النهج مع نجمها فيليب كوتينيو وتحصلت على مبلغ ضخم من نادي برشلونة تخطى ال150 مليون يورو باحتساب الإضافات بعد أن بدأت المفاوضات بمبلغ أقل نسبيًا.

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