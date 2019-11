ليفربول يُعادل رقم تشيلسي ومانشستر سيتي التاريخي بالفوز على أستون فيلا

واصل ليفربول تحقيقه للأرقام القياسية هذا الموسم، وهذه المرة بعدما وصل إلى النقطة رقم 31 في أعقاب الفوز الصعب على أستون فيلا بهدفين لهدف في الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

وصول ليفربول إلى النقطة 31 يجعله يعادل رقم تشيلسي في موسم 2005-2006، ومانشستر سيتي في موسمي 2011-2012 و2017-2018، كأكثر عدد نقاط بعد 11 جولة في تاريخ البريميرليج.

ليس هذا فحسب، بل إن بتفادي الهزيمة من أستون فيلا، أصبحت كتيبة كلوب بلا هزيمة خلال آخر 28 مباراة في البريميرليج، وهو ما يجعلهم على بعد 3 مباريات فقط من معادلة رقمهم القياسي بـ 31 مباراة بدون هزيمة.

أستون فيلا صاحب الأرض والجمهور تقدم بهدفٍ عبر النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، احتُسب بعد الرجوع لتقنية الفيديو التي نفت وجود لاعب قاسم باشا السابق في وضعية تسلل.

وتمكن أندي روبرتسون من استغلال عرضية ألكسندر أرنولد ليُعدل النتيجة في آخر خمس دقائق من عمر المباراة، قبل أن يضع ساديو ماني هدف الانتصار للريدز في الثانية الأخيرة من ركنية حوّلها برأسه إلى الشباك.

التمريرة الحاسمة التي قام بها أرنولد، البالغ من العمر 20 عامًا، تجعله أكثر لاعب صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي منذ الموسم الماضي، ليتفوق على زميله، محرز الهدف، الاسكتلندي روبرتسون ويكسر رقمه القياسي بـ15 أسيست.

أما الهدف الذي أحرزه ماني، فهو هدف الفوز رقم 35 في تاريخ ليفربول بعد الدقيقة 90، أكثر بعشرة أهداف من أقرب الفرق تسجيلًا بعد إنتهاء الوقت الأصلي.

