ليفربول يطارد نجم مانشستر يونايتد السابق لتعويض الرحيل المحتمل لماني

ممفيس ديباي قد يكون البديل لجناح ليفربول ساديو ماني في حال رحيل الأخير عن قلعة أولد ترافورد

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نادي ليفربول يسعى للتعاقد مع اللاعب الهولندي ممفيس ديباي نجم فريق أولمبيك ليون في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتعويض الرحيل المحتمل للنجم السنغالي ساديو ماني.

وكان ماني قد ارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد بناء على رغبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

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وفقًا لما ورد في الصحيفة الفرنسية فإن ديباي نجم مانشستر يونايتد السابق قد يعود لخوض تجربة جديدة في البريميرليج من بوابة الغريم الأزلي قلعة أنفيلد.

ويتبقى لديباي البالغ من العُمر 25 عامًا عامين على انتهاء عقده مع أولمبيك ليون.

اللاعب الدولي الهولندي نجح في إحراز سبعة أهداف وصنع اثني عشر هدفًا في ست وثلاثين مباراة في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.