ليفربول يصارع قطبي مدريد على الظفر بموهبة بايرليفركوزن

براندت يشعل الصراع بين كبار أندية القارة العجوز قبل ميركاتو الصيف

فيسبوك تويتر محمد عماد

دخل اللاعب جوليان براندت جناح فريق بايرليفركوزن دائرة اهتمامات فريق ليفربول التي ترغب في الظفر بتوقيعه في ميركاتو الصيف المقبل.

وكان براندت البالغ من العمر 22 عامًا قد ارتبط اسمه بالانتقال إلى قطبي العاصمة الإسبانية مدريد، سواء الريال أو أتلتيكو.

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وفقًا للتقارير الأخيرة فأن الموهبة الألمانية هي محط إعجاب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، والذي بدأ للتو ولايته الثانية مع ريال مدريد خلفًا للمدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري.

أما المدرب الأرجنتيني الآخر دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد فيرغب في التعاقد مع براندت لتعويض الرحيل المحتمل للنجم الفرنسي أنطوان جريزمان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتبط براندت حاليًا بعقد يمتد لعامين مع فريق بايرليفركوزن، ولكن تألقه في البوندسليجا هذا العام قد يدفع كبار أندية أوروبا لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والظفر بتوقيعه.