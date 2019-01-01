ليفربول يُشعل سباق التعاقد مع نيكولاس بيبي

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دخل نادي ليفربول الإنجليزي، في سباق التعاقد مع نيكولاس بيبي جناح نادي ليل الفرنسي.

بيبي تألق مع ليل هذا الموسم، ليصبح محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، أبرزها باريس سان جيرمان وأرسنال وبايرن ميونيخ.

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جيرارد لوبيز رئيس ليل أكد في وقت سابق، أن بيبي يقضي الأسابيع الأخيرة مع الفريق، ومن المتوقع رحيله بمقابل مادي لن يقل عن 80 مليون يورو.

موقع "Le10Sport" الفرنسي أكد دخول ليفربول، من أجل ضم صاحب الـ23 عاماً بالصيف.

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ويأتي ذلك لرغبة المدرب يورجن كلوب، لتدعيم الخيارات الهجومية لفريقه، تحسباً لإمكانية رحيل ساديو ماني إلى ليفربول.

الأمر الذي يعطي الدولي الإيفواري المزيد من الخيارات، ويمنح ليل ميزة بتحقيق أقصى استفادة مالية ممكنة من بيعه.

يذكر أن بيبي أحرز 20 هدف وصنع 14 آخرين في 35 مباراة لعبها مع ليل هذا الموسم.