ليفربول يسعى لدعم دفاعه بلاعب ريال مدريد السابق

نادي ليفربول يبحث عن دعم دفاعه بضم اللاعب دييجو يورينتي من صفوف ريال سوسييداد الإسباني.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن اهتمام فريق ليفربول بالحصول على خدمات اللاعب دييجو يورينتي نجم ريال سوسييداد الإسباني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" المقربة من النادي الإنجليزي، والتي أكدت أن يورجن كلوب المدير الفني للريدز معجب بما يقدمه اللاعب من مستويات.

وكان اللاعب قد انضم لصفوف ريال سوسييداد قادمًا من صفوف ريال مدريد مقابل ستة ملايين يورو في عام 2017.

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وسبق أن ربطت تقارير عديدة اللاعب بالدوري الإنجليزي لكن بالثنائي توتنهام ووست هام، وكشفت تقارير أخرى عن رغبة ليستر سيتي في الحصول على خدماته.

ولا يعد اللاعب هو الوحيد الذي يضعه ليفربول على راداره في الوقت الحالي، حيث يتابع لياندرو كابريرا لاعب إسبانيول وزهير فضال نجم ريال بيتيس.

ويبحث ليفربول في الوقت الحالي عن دعم دفاعه مع قرب رحيل ديان لوفرين نجم الريدز الحالي، وتراجع مستوى جويل ماتيب.

جدير بالذكر أن يورينتي كان قد شارك في 20 مباراة رفقة سوسييداد هذا الموسم بكل البطولات، لم يسجل خلالهم أي أهداف وصنع هدفين.