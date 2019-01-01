ليفربول يستعد لتفعيل الشرط الجزائي في عقد براندت

وسط منافسة من يوفنتوس وريال مدريد

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي، لتفعيل الشرط الجزائي، في عقد الجناح الألماني جوليان براندت خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

براندت يواصل مستوياته الجيدة مع بايرليفركوزن هذا الموسم، ليجذب أنظار ريال مدريد وليفربول ويوفنتوس.

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صحيفة "بيلد" الألمانية، أكدت أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، يريد التعاقد مع صاحب الـ22 عاماً.

المهمة لا تبدو صعبة على الريدز، نظراً لامتلاك براندت شرطاً جزائياً في عقده تصل قيمته 21.5 مليون جنيه استرليني.

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ويطمح كلوب في التعاقد مع اللاعب، للاستفادة من قدرته على اللعب بالعديد من المراكز الهجومية على الجناح ومهاجم متأخر.

جدير بالذكر أن براندت نجح في تسجيل 39 هدف في 210 مباراة مع ليفركوزن منذ الظهور الأول له في 2014.

وتمكن الألماني من إحراز 7 أهداف وصناعة 14 في 38 ظهور له خلال الموسم الحالي.