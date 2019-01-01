ليفربول يستخدم ماتيب للتعاقد مع ماتياس جينتر

سبق وأن عمل مع كلوب في بوروسيا دورتموند



يحضر نادي ليفربول الإنجليزي، لتقديم عرض رسمي من أجل التعاقد مع المدافع الألماني ماتياس جينتر.

المدرب يورجن كلوب سبق وأن أحضر جينتر إلى بوروسيا دورتموند عندما كان مدرباً للفريق.

بحثًا عن ظهير أيسر - برشلونة يضع 4 أسماء بدلاء لألبا

جينتر لم ينجح مع دورتموند وانضم إلى بوروسيا موشنجلادباخ، ليتألق ويلفت أنظار عمالقة أوروبا.

موقع "كالتشيو ميركاتو" أكد رغبة كلوب في ضم جينتر مرة أخرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضح أنه قد يحاول إدخال مدافعه الكاميروني جويل ماتيب في صفقة تبادلية، لإقناع جلادباخ ببيع لاعبه.

نجاة إبراهيموفيتش من القتل وأعنف مشاجرات نجوم الفريق الواحد

ويعتبر مركز قلب دفاع من أهم المناطق التي يطمح كلوب في تدعيمها الصيف المقبل، بحثاً عن الشريك الأمثل للهولندي فيرجيل فان دايك.

ويتميز جنتر بقدرته على اللعب بأكثر من مركز بخط الدفاع، ويمتلك خبرة دولية حيث لعب 23 مباراة مع المنتخب الألماني.