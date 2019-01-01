ليفربول يرفض التفريط في ماني لصالح ريال مدريد

مهاجم الريدز يقترب من البقاء في قلعة أنفيلد رغم إغراءات النادي الملكي

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكرت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن إدارة نادي ليفربول تتمسك بالإبقاء على اللاعب ساديو ماني داخل قلعة أنفيلد، رغم ارتباط اسمه بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان اللاعب الدولي السنغالي قد ارتبط اسمه بالانتقال للميرنجي بناء على رغبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي عاد لتوه لتدريب ريال مدريد خلفًا للمدرب الأرجنتيني المقال سانتياجو سولاري.

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حيث ترى إدارة الميرنجي أن التعاقد مع ماني سيكون أسهل بكثير من التفكير في التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

على الرغم من ذلك فإن الديلي ميل أكدت أنه لا توجد أي نية لدى ليفربول للتخلي عن خدمات لاعبها البالغ من العمر 26 عامًا في ميركاتو الصيف المقبل.

وكان ماني قد وقع على عقد جديد لمدة خمس سنوات مع ليفربول في نوفمبر الماضي.

يذكر أن ماني نجح في إحراز 20 هدفًا مع ليفربول في مختلف المسابقات بالموسم الحالي.