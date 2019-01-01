ليفربول يرسل كشافيه لمراقبة نجم لاتسيو
هيثم محمد فيسبوك تويتر
كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن ليفربول يراقب عن كثب مهاجم لاتسيو شيرو إيموبيلي ويراه كتدعيم محتمل للصيف المقبل.
ويعد إيموبيلي من أبرز الأسماء الهجومية على الساحة الإيطالية في السنوات الأخيرة، وتصدر قائمة الهدافين الموسم الماضي بتسعة وعشرين هدف.
وقال موقع "أنفيلد بريس" المقرب من ليفربول أن النادي سيرسل كشافيه لمراقبة إيموبيلي أمام نابولي الأحد المقبل.
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( 🎥 : IG\thef2) pic.twitter.com/8FHVyzQs4c — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 17, 2019
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وسبق لإيموبيلي خوض تجارب احترافية لم تكلل بالنجاح في إسبانيا مع إشبيلية، ومع بوروسيا دورتموند بالبوندسليجا.
ويبحث ليفربول عن مهاجم لدعم صفوفه بعد رحيل دومينيك سولانكي إلى بورنموث وانتهاء عقد دانييل ستوريدج الصيف المقبل.
ولعب إيموبيلي حتى الآن 24 مباراة مع لاتسيو في كل المسابقات وسجل 13 هدفاً وصنع سبعة.