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ليفربول يرسل كشافيه لمراقبة نجم لاتسيو

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Getty Images
ليفربول يواصل بحثه عن تدعيمات

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن ليفربول يراقب عن كثب مهاجم لاتسيو شيرو إيموبيلي ويراه كتدعيم محتمل للصيف المقبل.

ويعد إيموبيلي من أبرز الأسماء الهجومية على الساحة الإيطالية في السنوات الأخيرة، وتصدر قائمة الهدافين الموسم الماضي بتسعة وعشرين هدف.

وقال موقع "أنفيلد بريس" المقرب من ليفربول أن النادي سيرسل كشافيه لمراقبة إيموبيلي أمام نابولي الأحد المقبل.

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وسبق لإيموبيلي خوض تجارب احترافية لم تكلل بالنجاح في إسبانيا مع إشبيلية، ومع بوروسيا دورتموند بالبوندسليجا.

ويبحث ليفربول عن مهاجم لدعم صفوفه بعد رحيل دومينيك سولانكي إلى بورنموث وانتهاء عقد دانييل ستوريدج الصيف المقبل.

ولعب إيموبيلي حتى الآن 24 مباراة مع لاتسيو في كل المسابقات وسجل 13 هدفاً وصنع سبعة.

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