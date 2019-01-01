ليفربول يرد على طلب صلاح الرحيل: أخبار مضحكة

نادي ليفربول الإنجليزي ينفي بشكل قاطع خلاف محمد صلاح ويورجن كلوب وطلب النجم المصري الرحيل عن صفوف الريدز.

فيسبوك تويتر علي رفعت

نفى نادي ليفربول بشكل قاطع أن يكون النجم المصري محمد صلاح قد وقع في خلاف مع الألماني يورجن كلوب المدير الفني للنادي الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مسؤول في نادي ليفربول لصالح صحيفة "ديلي ميرور"، وأكد خلالها أن ما تم تداوله من أخبار يعد أمرًا من نسج الخيال.

رجل رائع – رجل مخيب| بورتو × ليفربولhttps://t.co/5GCmlF8IK1 — Nabd - Goal AR (@ar_nabd) ١٧ أبريل ٢٠١٩

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميرور" فالمصدر قد رد بشكل قاطع على الأخبار التي تم تداولها قبل ساعات وطالب الجريدة باعتبارها أخبار مضحكة.

وكانت صحيفة "آس" الإسبانية قد أكدت أن محمد صلاح كان قد وقع في خلاف كبير من يورجن كلوب المدير الفني للفريق قبل ساعات من مواجهة بورتو..

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وبحسب ما ذكرت الصحيفة الإسبانية فصلاح قد أخبر إدارة ليفربول أنه سيرحل بنهاية الموسم وطلب منهم السماح له بذلك، وإلا سيتقدم بطلب رسمي بالرحيل بنهاية الموسم.

جدير بالذكر أن رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح كان قد نفى الأخبار بنفسه قبل مواجهة الريدز بالأمس أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا.