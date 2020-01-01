ليفربول يتقدم بالعرض الرسمي الأول لضم تياجو

بايرن ميونخ يرحب بالتخلي عن لاعب الوسط الإسباني

تقدم نادي ليفربول الإنجليزي، بالعرض الرسمي الأول، من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا من بايرن ميونخ.

تياجو برز ضمن الأهداف الرئيسية للمدرب يورجن كلوب هذا الصيف، نظراً لحاجة الريدز للاعب مبدع في خط الوسط.

بايرن يرحب بالتخلي عن خدمات تياجو، قبل دخوله العام الأخير من عقده، تجنباً لفرصة رحيله بالمجان في صيف 2021.

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صحيفة "بيلد" الألمانية، كشفت عن الاتصالات الرسمية الأولى بين الطرفين، تمهيداً لصفقة محتملة بسوق الانتقالات الحالي.

كلوب طلب من إدارة ليفربول الإسراع في عملية المفاوضات، لرغبته في انضمام اللاعب لفريقه في الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

ومن المتوقع أن يتم حسم الأمر بشكل نهائي، خلال الأيام القليلة القادمة، وسط مطالب من بايرن بالحصول على 30 مليون يورو نظير بيع اللاعب.

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وفي حالة إتمام الصفقة، ستكون هي الثانية لليفربول بالسوق الحالي، بعد ضم كوستاس تسيميكاس من أولمبياكوس اليوناني، لتدعيم مركز الظهير الأيسر.