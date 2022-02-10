ليفربول يتغلب على ليستر بهدفين وآرسنال يستغل تعثر توتنهام ويونايتد

نجح ليفربول، في مواصلة ملاحقة مانشستر سيتي، على صدارة الدوري الإنجليزي بعد التغلب على ليستر سيتي بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ 24 من البريميرليج.

وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح، كبديل في الشوط الثاني، لأول مرة منذ يناير الماضي، بعد عودته من المشاركة مع المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية، والتي حصل فيها الفراعنة على المركز الثاني.

المباراة بدأت بشكل سريع وقوي، وبعد مرور سبع دقائق هدد ماديسون مرمى الريدز، بتسديدة قوية ولكن أليسون يتألق ويتصدى لها ويحولها إلى ركنية.

وفي الدقيقة 18 جاء الرد من لاعبي ليفربول، بتسديدة قوية من أرنولد، نجح شمايكل في التصدي لها بصعوبة لتخرج بعد ذلك إلى ركنية تمر بسلام على مرمى الثعالب.

ونجح دييجو جوتا في تسجيل الهدف الأول للريدز، في الدقيقة 33 بعد ركنية قابلها فان دايك برأسية قوية تصدى لها شمايكل وارتدت إلى اللاعب البرتغالي الذي سدد الكرة بقوة في المرمى.

وتوالت هجمات الريدز قبل نهاية الشوط الأول بحثًا عن هدف التعزيز، ولكن شمايكل بالمرصاد لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف دون رد.

وبعد مرور دقيقتين من انطلاق الشوط الثاني، أطلق جوتا تسديدة قوية تصدى لها شمايكل وحولها إلى ركنية.

وفي الدقيقة 63 شارك محمد صلاح في المباراة، وبعد مرور عشر دقائق من مشاركته كاد أن يسجل الهدف الثاني ولكن الحارس الدنماركي كان في الموعد.

وفي الدقيقة 77 أطلق الفرعون المصري تسديدة صاروخية ارتطمت في القائم الأيمن، ثم وصلت الكرة إلى دياز الذي سدد تسديدة قوية تصدى لها شمايكل بثبات.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بثلاث دقائق مرر ماتيب الكرة إلى جوتا داخل منطقة الجزاء، ليقابلها البرتغالي بتسديدة من لمسة واحدة في الشباك ليسجل الهدف الثاني.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 51 في المركز الثاني من ترتيب البريميرليج، وبفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر مع مباراة مؤجلة للريدز.

وفي سياق متصل تمكن آرسنال من الفوز على وولفرهامبتون بهدف دون رد، ليصل به إلى المركز الخامس برصيد 39 نقطة، وبفارق نقطة عن المربع الذهبي مع مباراتين مؤجلتين للفريق اللندني.