ليفربول يتعادل مع ليدز في ليلة توتر صلاح وماني

نادي ليفربول يقع في فخ التعادل مع ليدز بهدف لمثله في المباراة التي شارك فيها محمد صلاح بديلًا.

وقع نادي ليفربول في فخ التعادل اليوم مع نظيره ليدز بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي على ملعب الأخير.

هدف ليفربول جاء بتوقيع السنغالي ساديو ماني الذي خرج من ملعب المباراة في الدقيقة الـ 71 ليحصل المصري محمد صلاح على فرصته في المشاركة بعدما كان كلوب قد قرر أن يبقيه على مقاعد البدلاء في بداية المواجهة، وظهر أن الثنائي على غير وفاق لحظة التبديل.

المباراة بدأها ليفربول بقوة كبيرة، بعد فرصة تياجو ألكانتارا في الدقيقة الخامسة، والذي سدد كرة تصدى لها الحارس بسهولة.

جاء دور ليدز في الفرص بالدقيقة الـ 26 عن طريق باتريك بامفورد الذي مر لداخل منطقة الجزاء وكاد يسجل لولا براعة أليسون الذي حول الكرة لركنية.

جاء هدف ماني في الدقيقة الـ 31 من عمر المباراة، بعد أن نجح أرنولد في تحويل الكرة الطولية التي وصله له لكرة على طبق من فضة للسنغالي الذي سجل في المرمى الخالي من حارسه.

كاد فيرمينو أن يضاعف النتيجة لفريقه في الدقيقة لـ 47 من عمر المواجهة، لكن حارس المرمى تصدى للتسديدة الخاصة بالبرازيلي بشكل جيد.

حاول هيلدر كوستا تعديل النتيجة لليدز لكن كرته مرت فوق القائم في الدقيقة الـ 60 بعد دقيقة واحدة من فرصة زميله جاك هاريسون من داخل منطقة الجزاء.

عاد هاريسون من جديد واقترب من التسجيل لكن تسديدته كانت ضعيفة وتصدى لها أليسون في الدقيقة الـ 69 من عمر المواجهة، واستمرت فرص أصحاب الأرض مرة عن طريق بامفورد وأخرى عن طريق تايلور روبرتس.

كاد صلاح في أكثر من مناسبة أن يحسم اللقاء لصالح فريقه، لكن دون فائدة، فسدد كرة بجوار القائم في الدقيقة الـ 79 وأخرى تحولت لركلة مرمى في الدقيقة الـ 85.

جاء التعديل لصالح ليدز عن طريق دييجو يورينتي الذي ارتقى لركنية جاك هاريسون في الدقيقة الـ87 من عمر اللقاء وأسكن الكرة في شباك أليسون.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول للنقطة رقم 53 في المركز السادس، بينما يرتفع رصيد ليدز للنقطة 46 في المركز العاشر بجدول الترتيب.