ليفربول يؤمن صدارة البريميرليج بخماسية في مرمى واتفورد

ليفربول يحافظ على فارق النقطة مع مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر محمود ضياء

حافظ ليفربول على صدارة البريميرليج بانتصار كاسح على ضيفه واتفورد بخماسية نظيفة ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي.

تسع دقائق كانت كافية لساديو ماني من أجل التقدم لليفربول بعد كرة عرضية من ألكساندر أرنولد مسجلًا هدفه الـ13 في الدوري هذا الموسم.

الجناح السنغالي عاد للظهور مجددًا مع الدقيقة 20 ليسجل هدفًا بالكعب ليكون موسم 2019/2018 هو الأعلى تهديفياً للاعب في البريميرليج وينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

بعد 20 دقيقة هادئة في الشوط الثاني، ظهر أوريجي ليسجل الهدف الثالث لليفربول بعد عرضية متقنة من روبيرتسون.

ترينت ألكساندر أرنولد

هذا الشاب صاحب الـ20 عامًا

هو أصغر لاعب يصنع 3 أهداف بمباراة واحدة في تاريخ الدوري الإنجليزي pic.twitter.com/SZk8G5S7D6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 27, 2019

اقحم بعدها يورجن كلوب هيندرسون بديلًا لجيمس ميلنر من أجل الحفاظ على لياقة لاعبيه بعد ضمان الفوز قبل ان يدخل آدم لالانا في مكان ساديو ماني.

صمام أمان ليفربول فان دايك تخلى عن وظيفته الدفاعية مسجلًا هدفين متتاليين مع الدقيقتين 80 و83 مستغلًا عرضيتين من الثنائي أرنولد وروبيرتسون.

العائد من الإصابة نابي كيتا عاد للمشاركة قبل النهاية بخمس دقائق كبديل لجورجينيو فينالدوم.

انتصار ليفربول السهل أمن صدراته للبريميرليج برصيد 69 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الذي انتصر على وست هام يونايتد بهدف نظيف.