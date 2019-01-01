ليفربول ومانشستر سيتي يتصارعان على حارس فنربخشة

صراع البريميرليج بدأ مبكراً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

دخل الثنائي ليفربول ومانشستر سيتي في صراع من أجل التعاقد مع بيركي أوزير، حارس فنربخشة، خلال الانتقالات الصيفية.

ولم يلعب الحارس الشاب كثيراً مع فريقه منذ انضمامه من أكاديمية ألتينوردو المشهورة في تركيا، إذ شارك في مباراة وحيدة الموسم الماضي.

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وعلم "جول" أن ليفربول ومانشستر سيتي، بالإضافة لبازل، يتابعون عن كثب تطور اللاعب الشاب الذي تم استدعائه للمنتخب التركي في مناسبتين.

وأوضح المصدر أن أوزير لا يحبذ الانتقال لأي من تلك الفرق ويفضل الانتقال لفريق يعطيه فرصة اللعب والمشاركة أساسياً.

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وعانى فنرباخشه الموسم الماضي من تراجع المستوى، وأنهى الموسم سادساً بعدما كان في مراكز الهبوط بالنصف الأول.