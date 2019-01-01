ليفربول ومانشستر سيتي - من يحسم السباق للتعاقد مع عوار؟

المنافسة تشتعل على نجم ليون الفرنسي

يتواصل الاهتمام من أندية أوروبا، بالتعاقد مع الموهبة الجزائرية حسام عوار لاعب وس نادي ليون الفرنسي.

عوار دخل التشكيل الأساسي لليون هذا الموسم، وتألق بشكل لافت ليصبح أحد العناصر الأساسية للفريق.

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مانشستر سيتي كان أول المهتمين بالتعاقد مع اللاعب، والآن انضم له نظيره الإنجليزي ليفربول.

جاء ذلك وفقاً لموقع "Le10Sport"الفرنسي حيث أكد إعجاب المدرب يورجن كلوب بنجم وسط ليون.

صاحب الـ20 عاماً يتواجد في ليون منذ عام 2009، تدرج بمراحل الناشئين وصولاً للفريق الأول، وقام البعض بتشبيه بالنجم الإسباني أندريس إنيستا.

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ويرجع ذلك نظراً للقدرات الإبداعية التي يمتلكها عوار في خط الوسط، بالجمع بين المهام الدفاعية والهجومية.

مهمة التعاقد مع عوار لا تبدو سهلة، حيث ضم اللاعب الذي ساهم في 14 هدف مع ليون هذا الموسم، قد يكلف الريدز حوالي 50 مليون جنيه إسترليني.