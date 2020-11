ليفربول ضد ليستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

ليفربول 0 × 0 ليستر سيتي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

يبدأ المدرب يورجن كلوب بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندي روبرتسون - جويل ماتيب - فابينيو - جيمس ميلنر

نابي كيتا - جورجينيو فاينالدوم - كورتس جونز

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - ديوجو جوتا

البدلاء: أدريان - تاكومي مينامينو - كوستاس تسيميكاس - ديفوك أوريجي - ناثانيل فيليبس - لايتون كلاركسون - نيكو ويليامز.

يبدأ المدرب رودجرز بالتشكيل التالي...

التشكيل | 3-4-2-1

بيتر شمايكل

كريستيان فوكس - جوني إيفانز - ويسلي فوفانا

مارك ألبرايتون - نامباليس نديدي - يوري تيليمانس - جيمس جاستين

هارفي بارنز - جيمس ماديسون

جيمي فاردي

البدلاء: ويس مورجان - داني وارد - كليشي إيناتشو - جنكيز أوندير - حمزة تشوديري - دينيس برايت - لوك توماس.

