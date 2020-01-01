ليفربول ضد ليستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-21، والمقامة في آنفيلد

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ليفربول 0 × 0 ليستر سيتي

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تشكيل ليفربول

يبدأ المدرب يورجن كلوب بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندي روبرتسون - جويل ماتيب - فابينيو - جيمس ميلنر

نابي كيتا - جورجينيو فاينالدوم - كورتس جونز

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - ديوجو جوتا

البدلاء: أدريان - تاكومي مينامينو - كوستاس تسيميكاس - ديفوك أوريجي - ناثانيل فيليبس - لايتون كلاركسون - نيكو ويليامز.

تشكيل ليستر سيتي

يبدأ المدرب رودجرز بالتشكيل التالي...

التشكيل | 3-4-2-1

بيتر شمايكل

كريستيان فوكس - جوني إيفانز - ويسلي فوفانا

مارك ألبرايتون - نامباليس نديدي - يوري تيليمانس - جيمس جاستين

هارفي بارنز - جيمس ماديسون

جيمي فاردي

البدلاء: ويس مورجان - داني وارد - كليشي إيناتشو - جنكيز أوندير - حمزة تشوديري - دينيس برايت - لوك توماس.

"All we need is Alisson Becker" is playing as #LFC emerge for their warm up at Anfield#LIVLEI pic.twitter.com/JER58OePVT — Neil Jones (@neiljonesgoal) November 22, 2020

وتجدر الإشارة في النهاية إلى أن ليفربول يُقاسي إصابة العديد من اللاعبين ما بين فيروس كورونا وإصابات عضلية من شأنها أن تجعل كتيبة برندان رودجرز مفضلة للعودة من أنفيلد بثلاث نقاط ثمينة للغاية.

طابع ثأري سيلقي بظلاله على هذه المباراة، فالموسم الماضي سحق الريدز الثعالب في ملعبهم برباعية لا تنسى وانتصروا أيضًا في أنفيلد بهدفين لهدف في اللحظات الأخيرة من ركلة جزاء كسبها ساديو ماني أثارت ضجة كبيرة حينها.

أما ليفربول وبعدما تحسن الأداء كثيرًا قبل التوقف الدولي، يسعى لاسترداد صدارة البطولة التي يحمل لقبها، والتي يأتي بالمرتبة الثالثة فيها بفارق نقطة عن الثعالب، ما سيزيد من حماسة المباراة كثيرًا.

ويود ليستر سيتي أن يواصل نتائجه المميزة هذا الموسم والتي وضعته على قمة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 18 نقطة، مع سلسلة من الانتصارات على مدار آخر شهر جعلته الفريق الأقوى ربما حاليًا في إنجلترا.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر المقدم من موقع جول لمباراة ليفربول وليستر سيتي في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز..