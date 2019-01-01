تأجيل مباراة ليفربول ضد وست هام بسبب كأس العالم للأندية

رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم تعلن عن تغيير موعد مباراة ليفربول أمام وست هام لمشاركة الريدز في مونديال الأندية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي ليفربول عن تأجيل مباراته أمام فريق وست هام المقرر إقامتها في الدوري الإنجليزي بالـ٢١ من ديسمبر المقبل.

جاء هذا في بيان نشره النادي عبر موقعه الإلكتروني، وأكد من خلاله أن المواجهة سيتم تحديد موعد جديد لها في الفترة القادمة.

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وكتب النادي: "كان من المفترض أن يتواجه ليفربول مع وست هام في ملعب لندن في الـ ٢١ من ديسمبر، لكن المباراة سيتم تأجيلها وهو ما أكدته رابطة الدوري الإنجليزي، وبسبب مشاركتنا في كأس العالم للأندية".

وأضاف: "كأس العالم سيقام في قطر في الفترة بين ١١ ديسمبر و٢١ من الشهر نفسه، وستبدأ مشاركة ليفربول في البطولة من نصف النهائي بيوم ١٨".

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وأكمل: "المزيد من التفاصيل حول تعديل تلك المواعيد ومشاركة ليفربول في كأس العالم للأندية سيتم نشرها في الفترة المقبلة".

جدير بالذكر أن ليفربول سيشارك في البطولة بصفته بطلًا لبطولة دوري أبطال أوروبا التي حققها بنهاية الموسم الماضي على حساب توتنهام بهدفي محمد صلاح وديفوك أوريجي.