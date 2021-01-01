ليفربول وتشيلسي .. ظلم صلاح وعلامة استفهام حول زياش

هزيمة جديدة للريدز

صدمة جديدة لليفربول وهزيمة أخرى في الدوري الإنجليزي، بالسقوط بهدف دون رد أمام تشيلسي، ليواصل الابتعاد عن الصورة هذا الموسم.

البداية لم تكن سيئة، ولكن ميسون ماونت رسم النهاية المحبطة لهذه المباراة، بعدما سجل الهدف الأول لتشيلسي الذي منح فريقه نقاط اللقاء.

المواجهة كانت حافلة بالفرص الضائعة، والمشاهد الغريبة خاصة بخروج محمد صلاح في وقت مبكر من الشوط الثاني.

ولذلك دعونا نستعرض أهم الملاحظات على هذه المباراة..

نسخة متماسكة

أصبحنا ندرك باستمرار حكمة تشيلسي في التخلي عن فرانك لامبارد، رغم وجود بعض الانقسام بين المتابعين على هذا القرار.

مستوى البلوز مع توخيل، يشير إلى أن هذه الخطوة كانت ضرورية لإنقاذ موسم الفريق من الانهيار تمامًا في وقت مبكر.

ربما المشروع لا يزال في بدايته، ولكن تشيلسي في تحسن مستمر خاصة من الناحية الدفاعية، وكذلك في الشق الهجومي.

حالة التماسك التي يمر بها تشيلسي كانت من أهم الأسباب التي جعلت ليفربول عاجزًا تمامًا عن التسجيل، وهو ما تسبب في ارتباك يورجن كلوب في بعض قراراته.

ثنائية نجولو كانتي وجورجينيو في خط الملعب، جسدت النجاح الكبير في تشيلسي خلال هذا اللقاء، ويبدو أننا سنراها كثيرًا الفترة القادمة.

ثغرة واضحة

ليفربول لعب بأندرو روبرتسون وبجواره أوزان كاباك وفابينيو وترنت آرنولد، وهي الرباعية التي تثبت فشلها بشكل مستمر.

ثغرة واضحة جدًا بين فابينيو وكاباك، والتي استغلها تشيلسي أكثر من مرة بتمريرات طولية اخترقت دفاع ليفربول بسهولة.

تيمو فيرنر كان على وشك استغلال هذه الثغرة من عمق دفاع الريدز، حيث سجل الهدف الأول بالدقيقة 24 لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

لقطة أخرى من جهة آرنولد في نهاية الشوط الأول، سجل منها ميسون ماونت هدف الفوز لصالح فريقه في انعكاس واضح لأزمات الريدز الدفاعية.

المشكلة كان سيتم استغلالها في أكثر من مرة بالشوط الثاني، ولكن الأمور مرت بسلام على مرمى أليسون بيكر.

علامة استفهام

توخيل تم اتهامه الفترة الأخيرة بظلم حكيم زياش، بسبب عدم الاعتماد عليه بالشكل المطلوب كأساسي مع تشيلسي منذ قدومه.

اللاعب ظهر كأساسي هذه المرة ضد ليفربول، في فرصة ذهبية لإثبات قدراته لدى المدرب الألماني، ليثق فيه بشكل أكبر.

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زياش كان محبطًا بصورة كبيرة خلال المباراة، وكان اللاعب الأقل تأثيرًا في الثلث الأخير لتشيلسي، ليصبح علامة استفهام جديدة بالفريق.

مستوى زياش الهجومي جعله أول المغادرين للملعب من الثلاثي الهجومي، حيث خرج في الدقيقة 66 ليلعب بدلًا منه كريستيان بوليسيتش، ويبدو أنه لن يلعب كثيرًا كأساسي الفترة القادمة.

ظلم صلاح

ربما تكون اللقطة الأغرب في المباراة، عندما قرر كلوب إخراج صلاح في الدقيقة 62 ودخول أليكس تشامبرلين بدلًا منه على الجانب الأيمن.

الفريق كان يعاني من الناحية اليمنى دفاعيًا، ولكن هذا لا يبرر فكرة التخلي عن صلاح وتحميله الأخطاء التي يقوم بها آرنولد وخط الوسط.

صلاح كان العنصر الأفضل من بين الثلاثي الهجومي، والأكثر محاولة على المرمى، وبدلًا من إخراجه كان من الأفضل التخلي عن المتخبط روبيرتو فيرمينو الذي لم يقدم أي شيء سواء هو أو ساديو ماني.

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صاحب الـ28 سنة كان الأمل الوحيد في عودة ليفربول للمباراة، من خلال مستواه في هذه المباراة أو المناسبات السابقة، وبعد خروجه انتهت هذه الإمكانية تمامًا.

اللقطة أثارت غضب صلاح، وله كل الحق بكل تأكيد، لأن القرار كان صادمًا وظالمًا، وربما يسبب العديد من المشاكل بين كلوب والدولي المصري في هذا التوقيت الحرج من الموسم.