ليفربول وتشيلسي .. المباريات المنقولة من ملاعبها في دوري الأبطال بسبب كورونا

مواجهة أخرى يتم نقلها بسبب الوباء

يستمر فيروس كورونا في التأثير على مشاركات الأندية الإنجليزية في المسابقات الأوروبية هذا الموسم، بسبب صعوبات التنقل بين البلاد.

البداية كانت مع مباراة ليفربول ولايبزيج في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تم نقلها بقرار من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وجاء ذلك بعدما أعلن لايبزيج أن مواجهته الذهاب مع الريدز ستقام في مدينة بودابست المجرية.

تشيلسي كذلك كشف في بيان رسمي، اليوم، الأربعاء، أن مباراة الذهاب ضد أتلتيكو مدريد ستلعب في مدينة بوخارست الرومانية يوم 23 فبراير.

ومن المقرر أن يلعب الفريق مواجهة الإياب على ملعبه بصورة طبيعية يوم 17 مارس القادم.

مانشستر يونايتد كذلك كان يستعد لمواجهة ريال سوسييداد على ملعب أنويتا في 18 فبراير الجاري، في إطار مرحلة الذهاب بدور الـ32 من الدوري الأوروبي.

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الاتحاد الأوروبي أعلن إقامة المباراة في موعدها دون أي تغيير، ولكن سيتم نقلها إلى تورينو في إيطاليا، بسبب ظروف فيروس كورونا وعمليات الطيران في إسبانيا.

ويرجع ذلك لقيام الحكومة الإسبانية بمنع الرحلات القادمة من المملكة المتحدة، وعدم إعفاء نخبة الرياضيين من هذه الشروط، دون الحاجة للخضوع للحجر الصحي.

وعلى جانب آخر لن تتأثر مباراة الإياب على ملعب أولد ترافورد يوم 25 فبراير، نظرًا لقيام الحكومة البريطانية باستثناء نخبة الرياضيين من قواعد الحجر الصحي من أجل دخول البلاد.

المباراة ليست الوحيدة التي ستتأثر بقواعد كورونا في الدوري الأوروبي، حيث من المقرر نقل مباراتي الذهاب والإياب بين آرسنال وبنفيكا في نفس المرحلة من الدوري الأوروبي، حيث تلعب المواجهة الأولى في روما عاصمة إيطاليا والثانية في أثينا عاصمة اليونان.