ليفربول وأستون فيلا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة ليفربول وأستون فيلا في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-2021، والمقامة على ملعب فيلا بارك

أستون فيلا 0 × 0 ليفربول

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تشكيل ليفربول:

يبدأ المدرب يورجن كلوب بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

أدريان

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر آرنولد

جورجينيو فينالدوم - فابينيو - نابي كيتا

ديوجو جوتا - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

📋| إليكم تشكيل أبطال إنجلترا لمواجهة الفيلانز اليوم...🔴



جوتا وأدريان بديلان لماني وأليسون الذي لديه إصابة في الكتف. #فيلا_ليفربول — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 4, 2020

البدلاء: كورتيس جونز - ديفوك أوريجي - كاويمين كيليهير - نيكو ويليامز - جوردان هندرسون - تاكومي مينامينو - جيمس ميلنر.

تشكيل أستون فيلا:

يبدأ المدرب دين سميث بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

إيميليانو مارتينيز

مات تارجت - تيرون مينجس - إزري كونسا نجويو - ماثيو كاش

روس باركلي - دوجلاس لويز - جون ماكجين

جاك جريليش - أولي واتكينس - محمود تريزيجيه

🟣 𝗧 𝗘 𝗔 𝗠 𝗡 𝗘 𝗪 𝗦 🟣 @RBarkley8 makes his Aston Villa debut as we take on this evening! 👊 #AVLLIV pic.twitter.com/PcUqS4ogVG — Aston Villa (@AVFCOfficial) October 4, 2020

البدلاء: كونور هوريهان - مارفيلوس ناكامبا - بيرتراند تراوري - جيد ستير - أحمد المحمدي - أنور الغازي - كينان دافيس.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2021 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي من أقوى دوريات كرة القدم في العالم، ويتضمن العديد من الفرق والأندية التي تتمتع بجماهيرية وشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، ويأمل ليفربول الحفاظ على اللقب ويسعى لجمع النقاط والفوز بالصدارة.

بينما على الجانب الآخر، أستون فيلا تمكن من الفوز في أول لقائين له بالبطولة أمام فولهام وشيفيلد يونايتد، لكنه سيخوض مبارتين غاية في الصعوبة أمام ليفربول ثم ليستر سيتي الذي أرسل رسالة تهديد لجميع أندية الدوري بعد تغلبه على مانشستر سيتي بخماسية غير متوقعة.

شهدت الثلاث جولات الأولى من المسابقة فوز الريدز ، حيث خاض الفريق في الجولة الأولى لقاء أمام نادي ليدز، تمكن فيه من تحقيق الفوز بنتيجة ٤-٣، و في الجولة الثانية إلتقى حامل اللقب مع تشيلسي في مباراة مثيرة تمكن فيها الفريق من الفوز أيضاً بهدفين مقابل لاشيء، ثم لقاء قمة أمام آرسنال تمكن ليفربول من حسمه بنتيجة 3/1.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ليفربول وأستون فيلا في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-21، والمقامة على ملعب فيلا بارك.