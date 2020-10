ليفربول وأستون فيلا: مباشر لحظة بلحظة

أستون فيلا 0 × 0 ليفربول

يبدأ المدرب يورجن كلوب بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

أدريان

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر آرنولد

جورجينيو فينالدوم - فابينيو - نابي كيتا

ديوجو جوتا - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

البدلاء: كورتيس جونز - ديفوك أوريجي - كاويمين كيليهير - نيكو ويليامز - جوردان هندرسون - تاكومي مينامينو - جيمس ميلنر.

يبدأ المدرب دين سميث بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

إيميليانو مارتينيز

مات تارجت - تيرون مينجس - إزري كونسا نجويو - ماثيو كاش

روس باركلي - دوجلاس لويز - جون ماكجين

جاك جريليش - أولي واتكينس - محمود تريزيجيه

