ليفربول وإيفرتون .. هل استحق أحدهما الهزيمة في الديربي؟

قمة مثيرة في الدوري الإنجليزي

فرط ليفربول في فوز محقق على حساب إيفرتون، عندما فشل في التغلب على جاره اللدود، بالمواجهة التي جمعت بينهما بالجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، حيث سجل ساديو ماني ومحمد صلاح لليفربول، بينما أحرز هدفي إيفرتون كالفيرت ليوين ومايكل كين.

النتيجة تبدو معبرة بشكل كبير عن مجريات المباراة، ببساطة لأن ليفربول لم يستحق الهزيمة ونفس الشيء بالنسبة لإيفرتون.

المزيد من الفرق

العديد من الملاحظات الهامة عن ديربي الميرسيسايد نستعرضها معاً كالتالي ..

صعوبة الاختراق

المدرب كارلو أنشيلوتي حرص طوال الصيف على تدعيم خط وسط إيفرتون، بالتعاقد مع آلان وخاميس رودريجيز وعبد الله دوكوري.

وللأسف كل ما فعله الإيطالي لم يكن كافياً لمجاراة وسط ليفربول، الذي امتلك الأفضلية بتواجد تياجو ألكانتارا وجوردان هندرسون وفابينيو.

وهو الأمر الذي جعل الاختراق من العمق في غاية الصعوبة على التوفيز، مما دفعه إلى الهروب للأطراف، وبالتحديد لرودريجيز الذي لعب على الجانب الأيمن وريتشارليسون من الناحية الأخرى.

خطورة إيفرتون لم تكن من العمق بسبب صلابة وسط ليفربول، لذلك معظم الهجمات كانت عن طريق الأطراف، وسط تراجع غريب في المردود الدفاعي من ترنت آرنولد الذي كان نقطة ضعف واضحة.

نقطة تحول

الأمور كانت تسير في سياقها الطبيعي مع بداية الشوط الأول، بعدما أحرز ماني هدف التقدم لصالح ليفربول، حيث ظهرت كمجرد ليلة أخرى وديربي جديد يسيطر عليه الريدز.

خروج فيرجيل فان دايك مصاباً ونزول جو جوميز بدلاً منه، تسبب في ارتباك دفاعي شديد، يظهر القيمة الكبيرة التي يقدمها الهولندي لدفاع فريقه.

الأنباء الأسوأ تأتي في احتمالية غياب اللاعب لفترة طويلة، ولكن يعتمد ذلك على حجم الضربة التي تلقاها في ركبته بعد الاصطدام بجوردان بيكفورد.

استبدال فان دايك تأثيره كان سريعاً، حيث تلقى الفريق هدف التعادل بعدها بـ9 دقائق، من كرة رأسية كان يمكنه إبعادها لو كان في الملعب.

أدوار صلاح

يورجن كلوب يؤمن جيداً بزيادة قوة صلاح كلما اقترب من المرمى، وانعكس ذلك على الطريقة التي لعب بها الألماني الديربي.

كلوب أعطى هندرسون تعليمات واضحة بالذهاب إلى الجانب الأيمن بدلاً من صلاح، على أن يدخل الأخير في عمق الملعب من أجل تهديد مرمى المنافس.

كلوب يعترف بمراقبة لاعب ليفربول وصديقته على إنستجرام

الخطة ظهر نجاحها في الهدف الأول الذي ساهم فيه صلاح، وكذلك في الثاني الذي سجله بنفسه بفضل تواجده في منطقة حيوية داخل منطقة جزاء إيفرتون.

المشكلة الأكبر اليوم كانت في روبيرتو فيرمينو، الذي لم يظهر بمستواه المعتاد عكس صلاح وماني، في علامة استفهام جديدة على المهاجم البرازيلي.

دفاع إيفرتون

لا شك أن الطفرة التي يقوم بها أنشيلوتي مع التوفيز واضحة للجميع، ولكن الفريق لن يصل لأهدافه بالشكل الدفاعي الحالي.

الخط الخلفي لإيفرتون يعتبر الحلقة الأضعف بالفريق، حيث لم يواجه ليفربول صعوبات كبيرة في اختراقه، مما تسبب في تهديد مستمر على مرمى بيكفورد.

المهمة لن تكون سهلة على أنشيلوتي لحل هذه المشكلة، مينا وكين وحتى الوافد الجديد بن جودفري لا يمكنهم معالجة هذه الأزمة، ويحتاج الفريق لعناصر أخرى بكفاءة أعلى.

تقنية الفيديو

لا جديد.. مرة أخرى تثير هذه التقنية الجدل في الملاعب الإنجليزية، وبالتحديد في كرة الهدف الثالث الذي أحرزه هندرسون ولم يتم احتسابه.

الإعادة أظهرت وجود ساديو ماني في حالة تسلل، ولكن بكوعه فقط، وهو ما يثير المزيد من علامات الاستفهام حول مدى عدالة هذه التقنية.

بيليه يتعلم منه .. دود الأفعال على مستوى صلاح مع ليفربول ضد إيفرتون

اللقطة تسببت في حالة غضب شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعتقد الأغلبية أن ليفربول استحق الفوز بهذا الهدف.

ولكن بالنظر إلى مجريات المباراة، سنجد أن النتيجة عادلة تماماً بين الفريقين بخلاف هذه اللقطة، لأن إيفرتون بذل كل ما بوسعه لتفادي الخسارة وتحقيق الانتصار، وليفربول فعل كل شيء لتحقيق الفوز.

وعلى الجانب الآخر يبدو الحل الوحيد، هو وجود توضيحات صريحة من اللجنة المنظمة للدوري الإنجليزي، حول كافة القوانين الخاصة بتكنولوجيا الفيديو وخاصة التسلل.