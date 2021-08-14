ليفربول ونورويتش سيتي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة ليفربول ونورويتش سيتي في أولى جولات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب كارو رود

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نورويتش سيتي × ليفربول

مباشر، لحظة بلحظة



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تشكيل ليفربول:

قرر المدرب يورجن كلوب الاعتماد على طريقة 4/3/3 ، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

أليسون

تسميكاس - فان دايك - ماتيب - أرنولد

تشامبرلين - ميلنر - كيتا

ماني - جوتا - صلاح

🚨 TEAM NEWS IS IN 🚨



Here's your first Reds line-up of the 21/22 @premierleague campaign, with @VirgilvDijk making his first competitive start since last October 🙌 #NORLIV — Liverpool FC (@LFC) August 14, 2021

تشكيل نورويتش سيتي:

قرر المدرب فاركي اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-3-3

كرول

أرونز - هانلي - جيبسون - جيانوليس

روب - جليمور - ليس ميلو

كانتويل - بوكي - راشيكا

يسعى ليفربول لتحقيق بداية جيدة والفوز على العائد مجددًا للدوري من أجل ملاحقة تشيلسي ومانشستر يونايتد بعد بدايتهم الرائعة للموسم، في حين أن نورويتش سيتي يرغب بالاستفادة من تجربته السابقة ومواصلة النتائج المميزة ضد الكبار كما فعل في موسمه الأخير بالدرجة الأولى.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة ليفربول ونورويتش سيتي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستُقام على ملعب كارو رود.