نابولي يصدم ريال مدريد وبرشلونة في صفقة رويز ويُلمح لرحيل كوليبالي

هل ينتقل المدافع السنغالي للدوري الإنجليزي

كشف كريستيانو جيونتولي المدير الرياضي لنادي نابولي الإيطالي، عن أنباء غير سارة لريال مدريد و برشلونة ، تجاه مساعيهم للتعاقد مع لاعب الوسط الإسباني فابيان رويز.

العديد من التكهنات انتشرت الفترة الأخيرة، حول خسارة نابولي أكثر من لاعب بصفوفه، أهمهم رويز وسط أنباء حول قيام ريال مدريد بعرض 50 مليون يورو لضمه.

رويز ليس وحده، هناك أيضاً المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، حيث يطمح يورجن كلوب مدرب ليفربول ، في بناء ثنائية تجمعه بالهولندي فيرجيل فان دايك.

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وفي هذا الصدد قال جيونتولي:"فابيان يتبقى على عقده 3 سنوات، سنتحدث العام المقبل عن تجديد عقده الحالي، لأنه لاعب شاب جيد جداً ومهم لخطة الفريق، لذلك أعتقد أنه سيبقى".

مستقبل دريس ميرتينس:"اقتربنا من الاتفاق معه على التجديد، وأعتقد أننا سنعلن عن ذلك في أقرب فرصة ممكنة".

رحيل البولندي أركاديوش ميليك:"نتحدث مع وكيل أعماله عن التجديد، لو كان لا يرغب في البقاء سيتم عرضه للبيع لأنه سيكون الخيار الأفضل لجميع الأطراف".

وأما عن كوليبالي:"لاعب كرة قدم رائع بكل تأكيد، لديه عقد طويل الأجل معنا، ولكن من الإنصاف وجود العديد من الأندية الراغبة في التعاقد معه".

واستكمل:" أي محاولة لضمه ستحتاج لمقابل مادي ضخم، الأزمة المالية الحالية في أوروبا بسبب فيروس كورونا، لن تُجبرنا على تخفيض سعره".

ويأتي حديث المدير الرياضي لنابولي عن كوليبالي غير واضح بصورة كبيرة عكس رويز، مما يثير التكهنات حول إمكانية رحيل السنغالي للدوري الإنجليزي عن فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.