ساديو ماني: عانينا الكثير أمام مونتيري.. وكيتا: النهائي سيكون أصعب

نجم ليفربول يرى أنه ورغم تأخر هدف الفوز إلا أنه جاء في الوقت المناسب

يرى السنغالي ساديو ماني؛ نجم ليفربول الإنجليزي، أن مواجهة مونتيري المكسيكي لم تكن سهلة على الإطلاق، مؤكدًا أنه رغم تأخر هدف الفوز إلا أنه جاء في التوقيت الأنسب.

الريدز خطفوا الفوز أمام الفريق المكسيكي في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد خليفة الدولي، بنصف نهائي كأس العالم للأندية قطر 2019.

رفاق السنغالي تقدموا أولًا بهدف نابي كيتا ثم تعادل مونتيري بأقدام روجيليو فونيس، لكن فيرمينيو خطف الفوز بإحراز الهدف الثاني.

وقال ماني خلال تصريحاته للصحفيين: "لم تكن مباراة سهلة على الإطلاق، مونتيري فريق جيد ويقدم كرة جميلة، لذلك عانينا أمامه حتى استمرينا للدقيقة الأخيرة لحسم المباراة".

وأضاف: "الحمد لله سجلنا الهدف في وقت قاتل، هذا جعل الخصم في ضيق من الوقت فلم يستطع التعويض".

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عن هتافات الجمهور له لدعمه: "شيء يسعدني كثيرًا ويمنحني ثقة أكثر، هذه أول مرة لي في الدوحة، لكن كل شيء هنا جميل حتى هذا الملعب من أفضل الملاعب التي لعبت عليها".

واختتم عن مواجهة النهائي أمام فلامنجو البرازيلي: "ستكون مباراة صعبة، أمامنا يومين لنجهز أنفسنا، سنسعى لإهداء اللقب لليفربول".

من جانبه، قال نابي كيتا: "كانت مباراة صعبة، لكن من حسن الحظ أننا استطعنا تحقيق الفوز، ولقاء النهائي سيكون كبيرًا وأصعب".

بسؤاله عن الأجواء في ملاعب قطر، علق: "أجواء كبيرة ورائعة، لكن بالنسبة لنا نحن متعودون على هذه الأجواء والحضور الجماهيري الكبير".

الريدز يلاقون فلامنجو في النهائي، المقرر إقامته في 21 من الشهر الجاري، على استاد خليفة الدولي.

الفريق البرازيلي وصل للنهائي بالإطاحة بالهلال السعودي، حيث تغلب عليه بثلاثية مقابل هدف وحيد.

أما مونتيري فيلاقي الهلال في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية، والمقرر إقامتها عصر يوم 21 من ديسمبر الجاري.