ليفربول مستعد لدفع الشرط الجزائي لضم نجم برشلونة

النادي الإنجليزي يريد ضم نجم وسط ملعب برشلونة عن طريق الشرط الجزائي الذي يبلغ 50 مليون يورو فقط.

كشفت تقارير صحفية عن وجود نية لدى نادي ليفربول لضم اللاعب جافي نجم خط وسط برشلونة الشاب في أقرب وقت ممكن.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن النادي يسعى لاستغلال حالة التعثر التي وقعت فيها مفاوضات تجديد عقد اللاعب مع برشلونة.

وترى إدارة ليفربول فرصة عظيمة لضم اللاعب، حيث يبلغ الشرط الجزائي الخاص به 50 مليون يورو فقط في الوقت الحالي.

لكن اللاعب نفسه يأمل أن يستمر في صفوف برشلونة، ويتمنى أن يتوصل وكيله إيفان دي لا بينا إلى اتفاق بشأن مستقبله في النادي الكتالوني.

وكانت الساعات الماضية قد شهدت تفاقمًا للأوضاع في ظل انتظار دي لا بينا لإرسال النادي العرض الخاص بالتجديد له كما تم إخباره.

بينما يؤكد جوان لابورتا أنه هو الذي ينتظر رد إيفان دي لا بينا بشأن العرض الذي تم تقديمه لجافي من أجل تجديد تعاقده.

جدير بالذكر أن عقد جافي في برشلونة ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويستطيع بعد ذلك الرحيل بشكل مجاني عن صفوف الفريق.